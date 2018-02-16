ЕК исследует слияние Linde и Praxair ввиду опасений за конкуренцию на рынке газов

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния немецкой компании Linde AG с американской Praxair Inc, говорится в сообщении ЕК.

Они входят в число четырех крупнейших компаний, работающих по всему миру по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечает ЕК.

"Еврокомиссия открывает углубленное расследование предложенного слияния между Praxair и Linde", - говорится в релизе.

Еврокомиссия опасается, что "слияние может сократить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий", говорится в сообщении.