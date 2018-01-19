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"Новатэк" и Saudi Aramco договорились развивать сотрудничество в сфере СПГ


Газ / Компании

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK и Saudi Aramco договорились сотрудничать по поставкам СПГ, по разведке и добыче газа, а также по исследованиям и технологиям, следует из сообщения "Новатэка".

"Новатэк" и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании. Подписанный меморандум закрепляет договоренности сторон о развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных инвестиций в газовой отрасли, включая поставки и развитие рынков СПГ, совместное участие в СПГ-проектах, проектах в области геологоразведки и добычи газа, а также научно-технические разработки", - говорится в сообщении.

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания видит большие перспективы стратегического партнерства с Саудовской Аравией. "Стратегия "Новатэка" предусматривает наращивание объемов производства СПГ быстрыми темпами с привлечением международных партнеров, и мы приветствуем заинтересованность такой значимой в мире компании, как Saudi Aramco, в сотрудничестве на глобальных рынках газа", - сказал он.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что "Новатэк" и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве, соглашение о вхождении саудовской компании в проект завода по производству СПГ "Арктик СПГ-2" может быть подписано до или на ПМЭФ-2018. Также Новак сообщил, что "Новатэк" и Saudi Aramco ведут коммерческие переговоры по участию саудовской компании в акционерном капитале проекта "Арктик СПГ-2". Он отказался назвать возможную долю участия Saudi Aramco в "Арктик СПГ-2".

"Арктик СПГ - 2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. Во второй половине 2018 года ожидается IPO компании.

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