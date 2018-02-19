Голландская NAM не видит необходимости в дальнейшем сокращении добычи в Гронингене

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Голландская газовая компания NAM не видит необходимости в дальнейших мерах по сокращению добычи газа на нидерландском месторождении в городе Гронинген, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

Голландское правительство пытается снизить добычу газа в Гронингене на фоне землетрясений в городе, которые происходят из-за разрушения геологической породы при добыче. В связи с этим в среду на прошлой неделе голландский отраслевой регулятор Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) дал распоряжение пересмотреть добычу газа на месторождении в Гронингене, сообщал Рейтер.

Голландской газовой компании NAM была предоставлена неделя для подготовки отчета и предлагаемых мер по снижению сейсмических рисков после трех толчков магнитудой от 1,7 до 2,2 в период с 8 по 11 февраля. После крупнейшего в местности землетрясения магнитудой в 3,4, которое произошло в январе, правительство Голландии распорядилось немедленно прекратить добычу газа на одном из кластеров месторождения в районе голландского города Гронингена - в местности Лопперсюм (Loppersum).

SodM при этом выпустил рекомендации правительству, требуя сокращения добычи газа на месторождении почти до 12 миллиардов кубометров с уровня 21,6 миллиарда кубометров в год. Согласно рекомендациям, добыча должна быть сокращена до этого объема как можно быстрее, чтобы снизить риск дальнейших землетрясений в регионе. Регулятор также считает, что производство при необходимости должно быть в будущем остановлено полностью.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло 8 января в Гронингене, на севере Нидерландов. Оно стало самым сильным в регионе за последние годы. Добыча на месторождении увеличивает частоту и интенсивность землетрясений в провинции, поэтому с 2014 года власти постепенно сокращают производство на этом месторождении, которое удовлетворяет до 10% спроса на газ из Европы.