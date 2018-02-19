Путин одобрил протоколы с Белоруссией о зачислении пошлин при экспорте нефтепродуктов

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации двух протоколов, уточняющих механизм распределения между бюджетами Белоруссии и России сумм вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, производимые из российской нефти, следует из опубликованных на портале правовой информации документов.

Первый протокол, подписанный в мае 2014 года, вносит изменения в российско-белорусское соглашение, регулирующее порядок зачисления пошлин при экспорте нефти и нефтепродуктов с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин ранее отмечал, что с 2011 года применялось двустороннее соглашение, в соответствии с которым Россия в пределах индикативных балансов беспошлинно поставляла нефть на НПЗ Белоруссии, а пошлины от экспорта выработанных из нее нефтепродуктов в полном объеме перечислялись в бюджет РФ.

В 2014 году по результатам переговоров президентов России и Белоруссии стороны пришли к соглашению, что при экспорте таких нефтепродуктов за пределы ЕАЭС в бюджет Белоруссии будет перечисляться до 1,5 миллиарда долларов пошлин, а оставшаяся сумма — в бюджет РФ. По словам Трунина, протокол и закрепляет это изменение в российско-белорусское соглашение 2010 года. Оно временно применяется с 1 января 2015 года.

Путин также подписал закон о ратификации другого российско-белорусского протокола, подписанного в Минске 21 октября 2014 года, согласно которому в 2015 году пошлины от экспорта нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, были зачислены в бюджет Белоруссии в полном объеме. Таким образом норма о зачислении в бюджет Белоруссии экспортных пошлин в пределах 1,5 миллиарда долларов заработала с 2016 года. При этом стороны оставляют за собой возможность корректировки распределения сумм таможенных пошлин в белорусский бюджет в сторону их увеличения, начиная с 2016 года.

По мнению Трунина, статистика такова, что за все периоды временного применения этого соглашения (о порядке уплаты и зачислении вывозных таможенных пошлин при вывозе нефти и нефтепродуктов с территории Белоруссии за пределы Таможенного союза — ред.) суммы оставляемых Республике Беларусь экспортных пошлин составляют меньше, а в последние два года существенно меньше 1,5 миллиардов долларов. Позже он пояснил журналистам, что если в 2015 году это было порядка 1,27 миллиарда долларов, то в 2016 году — 550 миллионов долларов, а в 2017 году — чуть более 600 миллионов долларов.