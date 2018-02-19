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СМИ: Энергорынок Европы пройдет проверку сильными морозами


Газ / Компании

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ожидающееся похолодание в Европе станет испытанием для энергетического рынка в регионе, так как будет причиной роста спроса и повышения цен на энергоносители, пишет агентство Блумберг.

Перспектива сильного снижения температуры связана с образовавшимся над Арктикой полярным вихрем, который принесет на территорию Европы холодные ветры из России. Как отмечает агентство, в регионе уже наблюдается рост цен на электроэнергию, природный газ и уголь, поскольку похолодание повышает спрос на отопление.

"Когда во всей Европе сразу увеличивается спрос, резервы региона, в частности, газовые, подвергаются испытанию", - сказал агентству главный аналитик шведской энергокомпании Scandem AB Арне Бергвик (Arne Bergvik). "Погода на предстоящей неделе проверит энергетические рынки и подстегнет рост цен на уголь, электроэнергию и газ", - добавил аналитик.

Бергвик также сообщил, что похожие погодные события происходили в 2009 году, когда запасов газа в Европе оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос как в Восточной, так и в Западной Европе.

Сильные морозы ожидаются на этой неделе и в России - в Москве к пятнице температура может опуститься до минус 25 градусов, сообщила ранее РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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