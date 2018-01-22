Лавров: Россия прорабатывает вопрос поставок СПГ в Пакистан

МОСКВА, 20 фев ПРАЙМ. Россия прорабатывает вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы обсудили перспективы энергетического взаимодействия. Это один из наших приоритетов, флагманский проект - строительство газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор в соответствии с межправсоглашением 2015 года. Прорабатываются и другие возможности, включая поставки в Пакистан по линии "Газпрома" GAZP СПГ, строительство региональных трубопроводов, в том числе морского газопровода Иран-Пакистан-Индия", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом.