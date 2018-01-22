Суд по спору "Татнефти" и Украины запросит Росимущество об имуществе страны в РФ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в рамках дела по заявлению "Татнефти" TATN, требующей признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, запросит у Росимущества сведения о находящемся на территории РФ имуществе этой страны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил направить в Росимущество запрос об имуществе Украины на территории России", - сказала судья Ольга Лежнева. В связи с этим она отложила заседание на 24 апреля.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана - акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего - около 144 миллионов долларов.

В арбитраже Москвы "Татнефть" требует признать и исполнить в России решение арбитража ad hoc.

На заседании во вторник "Татнефть" приобщила к материалам дела доказательства того, что помещения в здании Культурного центра Украины используются в коммерческих целях, в частности, кассовые чеки из расположенного там заведения общепита. Представитель нефтекомпании попросил суд истребовать у ответчика арендные договоры на данные помещения. Ходатайство пока оставлено открытым.

Столичный арбитраж рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении суд в июне 2017 года прекратил производство по делу. Он согласился с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда, поскольку в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в августе кассационную жалобу "Татнефти", отменил определение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Окружной суд установил, что Украина отказалась от судебного иммунитета, заключив арбитражное соглашение с Россией, и этот отказ распространяется не только на сам арбитражный процесс, но и на процедуры признания и приведения в исполнение арбитражного решения. По мнению кассационной инстанции, у ответчика также имеется имущество в Москве, в частности переданные ему здания.

Верховный суд России в ноябре согласился с повторным рассмотрением дела в арбитраже Москвы, отклонив кассационную жалобу Украины в лице ее министерства юстиции, требовавшего оставить в силе прекращение производства по делу.