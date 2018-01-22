Glencore ожидает закрытия сделки по покупке CEFC 14,16% акций "Роснефти" в I полугодии

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Закрытие сделки по покупке китайским концерном CEFC 14,16% акций "Роснефти" ROSN у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA ожидается в первом полугодии 2018 года, говорится в финансовой отчетности Glencore.

"Закрытие сделки, которая является предметом одобрения регуляторов, ожидается в первом полугодии 2018 года", - говорится в отчетности.

При этом во вторник глава ВР Роберт Дадли, который входит в совет директоров "Роснефти", заявил РИА Новости, что ожидает закрытия этой сделки весной текущего года.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC, сообщал Glencore. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.