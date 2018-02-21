ЕК: Поправки ЕК к Газовой директиве ЕС не запрещают строительство "Северного потока-2"

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - ПРАЙМ. Поправки Еврокомиссии к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы нынешних и будущих морских участков газопроводов и проходят рассмотрение в Совете стран ЕС и Европарламенте, не запрещают строительство "Северного потока-2", сказал глава директората по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус Дитер Борхардт на слушаниях в комитете Европарламента.

Предложенные поправки "не запрещают строительство каких-либо газопроводов, в том числе "Северного потока-2", сказал он.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

Предложенные ЕК поправки должны пройти обсуждение и утверждение в Совете стран ЕС, а также в Европарламенте. Пока предложения Еврокомиссии не вызвали единодушного одобрения в ЕС.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".