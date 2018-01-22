Чистая прибыль ФСК по РСБУ в 2017 г снизилась в 2,5 раза

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль ФСК ЕЭС FEES по РСБУ за 2017 год снизилась в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 42,362 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании сократилась на 1,1% в годовом выражении, до 215,999 миллиарда рублей.

ФСК ЕЭС была создана в 2002 году в рамках реформы электроэнергетики в РФ. В соответствии с концепцией реформы, под контролем компании сосредоточены магистральные линии электропередачи. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.