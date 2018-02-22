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Exxon Mobil сообщила о ряде проблем на НПЗ в Техасе


Компании

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Exxon Mobil Corp. сообщила, что проблемы с компрессором и воздухом вызвали операционные трудности в "многочисленных установках", а также с выбросом газа на ее нефтеперерабатывающем заводе в Бомонте, Техас, передает Dow Jones.

В заявлении, направленном в Комиссию Техаса по борьбе с загрязнением окружающей среды (Commission on Environmental Quality), нефтеперерабатывающий завод сообщил о выбросах, превышающих обычный уровень. Они отмечались во вторник и длились почти 11 часов.

"Работа многих установок была нарушена из-за отсутствия приборного воздуха и проблем с компрессором, – пояснил завод в документах, поданных регулятору. – Была организована альтернативная подача приборного воздуха, а технологические потоки были направлены на пламя, чтобы минимизировать выбросы. Компрессор был перезапущен. Специалисты по оборудованию сейчас пытаются устранить неполадки в работе".

На просьбу предоставить дополнительные подробности Сара Нордин, представитель Exxon, в среду сказала, что компания, как правило, не комментирует работу отдельных установок на своих нефтеперерабатывающих заводах. "Мы продолжаем выполнять контрактные обязательства", - добавила она.

Нефтеперерабатывающий завод в Бомонте, производственная мощность которого оценивается в 362 000 баррелей в день, находится в 90 милях к востоку от Хьюстона.

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