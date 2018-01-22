"Новатэк": Проект "Ямал СПГ" готов на 92%

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Проект "Ямал СПГ" по состоянию на 31 января 2018 года готов на 92%, сообщил зампред правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей.

"По состоянию на 31 января 2018 года проект выполнен примерно на 92% после 89% в конце третьего квартала 2017 года", - сообщил он в ходе телефонной конференции по результатам компании за 2017 год.

В конце января Джетвей сообщил, что вторую очередь завода "Ямал СПГ" планируется запустить в сентябре 2018 года.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.