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Капзатраты "Новатэка" в 2017 г выросли в 1,6 раза


Газ / Компании

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Объем капитальных затрат "Новатэка" NVTK в 2017 году составил 48 миллиардов рублей, сообщил зампред правления компании Марк Джетвей.

По итогам 2016 года капзатраты "Новатэка" составили 30,4 миллиарда рублей. Таким образом, в 2017 году показатель увеличился почти на 58% или в 1,6 раза.

"Мы направили примерно 48 миллиардов рублей на капитальные затраты в 2017 году. Из них 30 миллиардов рублей было направлено на проекты по разведке и добыче, 10 миллиардов рублей - на приобретение новых лицензий, 8 миллиардов рублей - на права пользования активами, в основном на аренду танкеров", - сказал Джетвей в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"С точки зрения добычных проектов наши затраты в годовом выражении практически не изменились, но в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом произошел значительный рост средств, которые были направлены на "Арктик СПГ-2". Так, в четвертом квартале мы потратили примерно 10,4 миллиарда рублей против 6,9 миллиарда рублей, что в квартальном выражении представляет собой рост примерно в 50%", - добавил он.

В янваhе Джетвей сообщал, что в 2018 году капзатраты "Новатэка" прогнозируются на уровне 90 миллиардов рублей, что является рекордом для компании. При этом он отмечал, что в ближайшие пару лет этот показатель будет составлять 90-95 миллиардов рублей в год.

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