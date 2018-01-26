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"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Белоруссию до конца 2019 г


Газ / Компании

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP продлил контракт на поставку газа в Белоруссию до конца 2019 года, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"В декабре 2017 года мы продлили контракты на поставку газа в Белоруссию до конца 2019 года", - говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций.

Контракты на поставку газа в Белоруссию и транзит газа через территорию Белоруссии на 2015-2017 годы были подписаны в декабре 2014 года.

В апреле "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен на газ для Белоруссии в 2018-2019 годах. Также РФ и Белоруссия подписали документы, урегулирующие разногласия между странами в нефтегазовой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллиона тонн ежегодно. В 2017 году, как подтвердил "Газпром", цена на российский газ для Белоруссии составила около 132 долларов за тысячу кубометров.

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