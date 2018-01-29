ExxonMobil планирует создать в Мозамбике проект по экспорту СПГ

МОСКВА, 28 фев ПРАЙМ. Американская нефтяная компания ExxonMobil планирует создать проект по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

По словам старшего вице-президента маркетингового подразделения ExxonMobil по СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Фрэнка Кречмера (Frank Kretschmer), компания также планирует расширить свою деятельность в СПГ-проектах в Папуа-Новой Гвинее и Катаре.

Кроме того, Кречмер выразил обеспокоенность по поводу отсутствия одобрений новых СПГ-проектов в течение последних двух лет и отмену многих новых проектов.

"Быть самым надежным, самым низким по стоимости проектом - единственный способ выжить в промышленных циклах", - цитирует агентство Кречмера.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.