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"Газпром" по итогам 2017 г нарастил запасы газа на 1,4 трлн куб м


Газ / Компании

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Прирост запасов газа "Газпрома" GAZP по итогам 2017 года составил 1,4 триллиона кубометров, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской.

"(Прирост запасов газа составил - ред.) 1,4 триллиона кубометров", - сказал он.

В декабре прошлого года зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев сообщал, что компания ожидает прироста запасов газа по итогам 2017 года в размере 800 миллиардов кубометров. Однако позднее глава Минприроды РФ говорил, что этот показатель может составить более 1 триллиона кубометров.

 Минприроды РФ готово в любой момент провести лицензирование под СПГ-проекты зарезервированных ранее участков недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), ждет для этого предложений от компаний, сообщил  Донской.

"Все эти лицензионные участки зарезервированы под проекты СПГ. Поэтому, как только поступят к нам предложения от компаний, мы их рассмотрим и, соответственно, будем готовить лицензирование... В любой момент, главное - предложения от компаний", - сказал Донской.

Он добавил, что участки не обязательно будут отводиться только компаниям с уже имеющимися в ЯНАО мощностями для производства СПГ. "Смотря какие предложения будут. Речь шла о том, что это под СПГ, под данное направление", - отметил министр.

В 2016 году Минприроды по просьбе "Новатэка" NVTK приостановило лицензирование ряда участков на Ямале и Гыдане. По информации РИА Новости, тогда из планов лицензирования были исключены газовые и газоконденсатные месторождения (Гыданское, Солетско-Ханавейское, Западно-Сеяхинское, Верхнетитутейское, Штормовое) с суммарными разведанными запасами по категориям С1+С2 в объеме 589 миллиардов кубометров, а также участки недр с суммарным газовым потенциалом категорий С3+D в объеме 2,9 триллиона кубометров (Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский).

В 2017 году Роснедра провели аукционы на Гыданское, Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газовые месторождения, а также Штормовое газовое месторождение в ЯНАО. По условиям лицензий недропользователь обязан использовать ресурсную базу месторождений для производства сжиженного природного газа на существующих и планируемых на территории ЯНАО мощностях по производству СПГ. Таким образом, только "Новатэк" мог подать заявку на участие в аукционах на месторождения и стать победителем на аукционах.

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