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"Нафтогаз" предпочел бы получить $2,56 млрд от "Газпрома" деньгами, но возможны варианты


Газ / Компании

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" предпочел бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" GAZP должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты, включая оплату газом, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения - по контракту на поставку газа - российская компания должна выплатить меньше - 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

"Нас интересуют в первую очередь деньги. Мы открыты к разным предложениям, но в наших современных условиях и современном рынке газ равняется деньгам, поэтому особого смысла предлагать нам это нет", - сказал Коболев на пресс-конференции.

Он добавил, что "Нафтогаз" хотел бы потратить компенсацию от "Газпрома" на увеличение добычи газа и энергоэффективность.

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