Глава "Нафтогаза": Ожидается дефицит газа на Украине, просит режим экономии на выходные

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после отказа "Газпрома" GAZP возобновить поставки на Украине на этих выходных может возникнуть дефицит газа из-за холодов, в связи с этим компания предлагает ввести режим экономии.

Ранее в четверг зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Коболев сообщил, что в период с 1 по 4 марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

"Есть план действий, утвержденный приказом Минэнерго от 2 ноября 2015 года. Он предусматривает введение специального режима потребления газа, когда предприятия, которые потребляют газ, переходят на альтернативные источники топлива. Также проводится работа с компаниями тепловой генерации о сокращении их потребления приблизительно на 5-10%. Мы считаем, что этих мероприятий приблизительно должно быть достаточно, чтобы не создавать дефицит газа", - сказал Коболев в четверг на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Я предлагаю ввести этот план в действие с субботы с третьего числа", - добавил глава "Нафтогаза".