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Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2017 г выросла вдвое


Компании / Энергосети

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2017 году выросла вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 7,3 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA вырос на 32,8%, до 18,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 10,76 миллиарда рублей, увеличившись на 13,8%.

Выручка составила 82,85 миллиарда рублей, что на 11,2% выше показателя 2016 года. На рост выручки повлияли такие факторы, как приоритетная загрузка объектов, введенных в рамках договоров о представлении мощности, в том числе новой ГТУ-ТЭЦ на площадке Электростанции №1 Центральной ТЭЦ, увеличение выработки гидроэлектростанциями за счет более высокой водности на филиалах "Невский" и "Карельский", а также рост объема отпуска тепловой энергии вследствие более продолжительного отопительного периода.

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