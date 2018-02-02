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Порошенко: Газовые контракты РФ и Украины не предполагают одностороннего расторжения


Газ / Компании

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" GAZP не предусматривают их одностороннего расторжения; если российская компания пойдет на это, "Нафтогаз" обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"После внимательного изучения контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", контракты не предусматривают их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут связываться только с нежеланием выполнять свои контрактные обязательства. Я уверен, если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома", - сказал Порошенко на совещании по ситуации в энергетическом секторе Украины.

Порошенко также заявил об уверенности, что газовые контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает.

"Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и "Газпром" в очередной раз продемонстрировали, что как только наступает холод, применяют поставки газа как механизм политического давления", — сказал он.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Режим экономии газа не создает угроз ни для экономики Украины, ни для социальной сферы, заявил Порошенко.

В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.

"Мы абсолютно твердо, спокойно пройдем этот кризисный период. Ни экономике, ни социальной сфере Украины ничего не угрожает", - сказал Порошенко на совещании по ситуации в энергетическом секторе Украины.

Он выразил уверенность, что ограничительные меры будут длиться недолго, так как уже 3 марта на Украине ожидается постепенное потепление.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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