"Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" компенсации за переплату за европейский газ

КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Украина не стала отбирать газ из транзита в критические сутки "газового кризиса", но теперь затребует от "Газпрома" GAZP компенсации за переплату за европейски газ, заявил в субботу главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"За счет невероятной поддержки украинцев мы достойно прошли самый трудный период. Поддержка украинского народа, понимание со стороны президента Украины и совета национальной безопасности... позволили нам не поддаться на провокацию России - мы не стали отбирать газ из транзита, как в 2009 году. Нам нужно было продержаться сутки. И Украина это сделала. За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы", - написал Витренко в Facebook.

Он также заявил, что Киев теперь имеет юридическую возможность требовать с "Газпрома" компенсацию убытков за срыв поставок газа. "Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом", - написал Витренко.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

В субботу президент Украины Петр Порошенко и "Нафтогаз" заявили о стабилизации ситуации с поставками газа - Киев нарастил импорт из стран Европы.