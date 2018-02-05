"Нафтогаз" готов вести переговоры с "Газпромом", но готов и к арбитражу

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" готов вести переговоры с "Газпромом" для приведения отношений к европейским нормам, в случае провала готов к арбитражу, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в понедельник.

"Мы хотим привести все отношения с "Газпромом" в максимальное соответствие с европейскими нормами и правом, поэтому мы готовы вести переговоры с "Газпромом", а если они будут неудачными, мы готовы и к новому арбитражу", - сказал Витренко.

"Газпром" GAZP в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.