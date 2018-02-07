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Глава минэнерго Украины заявил, что перевод ТЭЦ на мазут помог эффективно сэкономить газ


Газ / Компании

КИЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Перевод ряда крупнейших ТЭЦ на мазут вместо использования природного газа дал наибольший эффект экономии "голубого" топлива в дни газового кризиса, заявил во вторник министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о снятии ограничения потребления газа со среды, которое было введено в пятницу. "Нафтогаз Украины" в субботу сообщил, что Украина благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта.

"Больше всех сэкономили Харьков, Киев, Кривой Рог, Кременчуг. А почему? Потому, что мы перевели на мазут ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве, ТЭЦ-5 в Харькове и буквально за три часа – Кременчуг и Кривой Рог. Это самый большой результат", - приводит слова Насалика агентство УНИАН.

Он добавил, что оборудование на объектах энергетики было переведено с газа на электричество.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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