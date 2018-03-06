Nord Stream 2 подаст заявку на новый маршрут "Северного потока - 2", если Дания откажет

ЛЮБМИН (Германия), 6 мар - ПРАЙМ. Оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG в случае, если верховные власти Дании откажутся выдать разрешение на строительство, подаст заявку в Датское энергетическое агентство на строительство участка газопровода по альтернативному маршруту в исключительной экономической зоне Дании, заявил журналистам пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

В ноябре СМИ сообщали, что парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока - 2" в ее территориальных водах. Прежде при рассмотрении таких заявок отказ был возможен только по соображениям охраны окружающей среды и безопасности.

Еще ранее, в октябре, технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток - 2" на случай запрета Данией его прокладки в территориальных водах страны, который длиннее основного маршрута всего на 10 километров.

"Официальных сроков (выдачи разрешения Данией - ред.) нет, но мы ожидаем, что разрешения других стран будут получены в течение следующих недель", - сказал Мюллер. "Если будет отказ (властей Дании в выдаче разрешений - ред.), мы краткосрочно подадим заявку на укладку газопровода к северу от острова Борнхольм. Соответствующие проверки проводятся уже с осени 2017 года", - отметил он, добавив, что заявка будет подана в Датское энергетическое агентство, которое выдаёт разрешения на строительство в исключительной экономической зоне Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

В конце января Nord Stream 2 сообщила, что получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.