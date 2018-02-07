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"Газпром" планирует увеличить возможности отбора из ПХГ к 2030 г до 1 млрд кубов в день


Газ / Компании

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует увеличить возможность отбора газа из российских ПХГ к 2030 году на 24%, до 1 миллиарда кубометров в сутки, говорится в проспекте к выпуску евробондов "Газпрома".

"Одной из стратегических целей, которые мы преследуем в развитии нашего бизнеса по хранению газа в России, является техническое перевооружение, реконструкция и расширение существующих хранилищ, а также строительство новых ПХГ для увеличения мощностей. Наши долгосрочные планы предусматривают достижение максимальной суточной мощности отбора в 1 миллиард кубических метров к 2030 году", - говорится в материале.

На территории России "Газпром" эксплуатирует 22 ПХГ. К осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов объем оперативного резерва газа в ПХГ составил свыше 72 миллиардов кубических метров, а потенциальная максимальная суточная производительность на начало сезона отбора достигла 805,3 миллиона кубических метров газа.

На сайте компании также отмечается, что сеть ПХГ "Газпрома" в России обеспечивает в отопительный период от 20% до 40% всех поставок газа компании.

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