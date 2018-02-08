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Премьер Украины: конфискованные акции "Газтранзита" необходимо продать на аукционе


Газ / Компании

КИЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Власти Украины хотят продать на открытом аукционе акции компании "Газтранзит" на 630,747 миллиона гривен (около 24 миллиона долларов), арестованные в рамках принудительного взыскания с "Газпрома" GAZP штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке страны, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в "Газтранзите". Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды "Газтранзита" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен (3 миллиона долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом Украины.

По словам Гройсмана, которого цитирует пресс-служба украинского правительства, в рамках выполнения решение антимонопольного комитета Украины о взыскании с "Газпрома" штрафа на 6,5 миллиарда долларов был наложен арест на активы ряда компаний, среди которых "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".

"К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию "Украинская экспертная группа", которая оценила стоимость акций АО "Газтранзит" в 630,747 миллиона гривен. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

 

АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

 

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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