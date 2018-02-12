Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в 2017 году выросла в 1,8 раза

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" MSNG по МСФО в 2017 году выросла в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом и составила 24,8 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA за год вырос в 1,4 раза в годовом выражении и составил 44,327 миллиарда рублей. Выручка достигла 196,056 миллиарда рублей, увеличившись на 2,8%.

В состав "Мосэнерго" входят 15 электростанций установленной электрической мощностью 13 тысяч МВт и тепловой мощностью 43 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии. "Газпром энергохолдингу" принадлежит 53,5% в уставном капитале "Мосэнерго", правительству Москвы - 26,45%.