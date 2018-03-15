Менеджеры "Интер РАО" продали 1,14% акций компании на 4,15 млрд руб

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Менеджеры "Интер РАО" IRAO продали 1,19 миллиарда - или 1,14% - акций компании по 3,48 рубля за бумагу на общую сумму около 4,15 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В результате сделки ожидается, что доля акций "Интер РАО" в свободном обращении увеличится до 30,05%.

В среду вечером компания сообщила, что менеджмент "Интер РАО" продаст на рынке около 1,19 миллиарда (1,14%) ее акций. Продавцом выступает "Интер РАО Инвест". Продажа осуществляется посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторы размещения - Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Как сообщал источник РИА Новости, первоначальный ориентир цены продажи составлял 3,36-3,43 рубля за бумагу, затем он был повышен до 3,43-3,48 рубля за акцию, после сужен до уровня не ниже 3,48 рубля за акцию. Цена закрытия акций "Интер РАО" на Московской бирже в среду составила 3,67 рубля за бумагу.

Акции менеджмент получил в рамках опционной программы, утвержденной советом директоров в феврале 2016 года. В результате часть менеджмента получила право приобрести около 2% акций, принадлежащих одной из компаний группы "Интер РАО". В настоящий момент наступила дата исполнения опционной программы, и некоторые ее участники решили продать часть акций. Председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук не будет участвовать в продаже акций, отмечала компания. Сама "Интер РАО" не получит денежных средств от продажи.

Акционерами "Интер РАО" являются государственный "Роснефтегаз" (27,63%), "Интер РАО Капитал" (19,98%), подконтрольные государству Федеральная сетевая компания (18,57%) и "Русгидро" (4,92%). Доля акций в свободном обращении - 28,91%.