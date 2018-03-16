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ФАС согласует с Минэнерго рост продаж "Газпрома" на бирже до, минимум, 35 млрд кубов в год


Компании

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство энергетики на следующей неделе согласуют позиции по увеличению лимита продаж газа на бирже для "Газпрома" GAZP до 35-50 миллиардов кубометров в год, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах форума объединения корпоративных юристов "В ногу со временем: Антимонопольное законодательство и цифровая экономика".

"Мы договорились, что мы совместно подготовим предложения о том, чтобы скорректировать верхнее ограничение по объемам газа ("Газпрома" - ред.), торгуемого на бирже... до предела такого, который позволял бы обеспечить ликвидный параметр торгов не менее 10% от объема поставки на внутренний рынок. То есть, от 35 до 50 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал он.

"Мы договорились, что в течение недели... Полнедели уже прошло, осталось три дня. На следующей неделе, я думаю, мы свои позиции согласуем и по объемам, и по параметру совместного приказа", - добавил Голомолзин.

"В первом полугодии этого года внесем совместный приказ в согласованной редакции, а сейчас мы его включаем в дорожную карту по развитию конкуренции", - уточнил он.

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