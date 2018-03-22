Чистая прибыль "Распадской" по МСФО в 2017 г выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Распадской" по МСФО в 2017 году составила 319 миллионов долларов, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.

Выручка выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 868 миллионов долларов. Валовая прибыль компании достигла 459 миллионов долларов, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

"Распадская" RASP объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.