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Shell продаст свою долю в проекте "Западная Курна-1" за $406 млн японской Itochu


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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая Royal Dutch Shell согласилась продать всю свою 19,6-процентную долю в иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-1" японской Itochu Corporation за 406 миллионов долларов, сообщается в релизе Shell.

"Shell EP Middle East Holdings BV согласилась продать весь акционерный капитал Shell Iraq BV (SIBV), которой принадлежит 19,6% акций нефтяного месторождения "Западная Курна-1", за 406 миллионов долларов дочерней компании корпорации Itochu", - говорится в сообщении. Кроме того, японская корпорация в рамках сделки возьмет на себя задолженность в размере 144 миллионов долларов.

Сделка уже получила одобрение регулирующих органов и будет закрыта в течение нескольких следующих дней, сообщает Shell.

В январе о продаже доли Shell в проекте заявил генеральный директор национальной иракской Basra Oil Company (BOC) Абдул Джаббар (Abdul Jabbar).

Месторождение "Западная Курна-1", оператором которой является ExxonMobil, в настоящее время производит около 405 тысяч баррелей углеводородов в день.

В начале ноября 2017 года СМИ писали о планах Shell покинуть еще один иракский проект по разработке - Majnoon (Меджнун). Сообщалось, что компания покинет проект до конца июня 2018 года и передаст его в эксплуатацию иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Co. (BOC).

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