Минфин: Бюджет РФ может потерять до 30 млрд руб от НДД при отсутствии роста добычи

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Министерство финансов России оценивает выпадающие доходы федерального бюджета при вступлении в силу закона о налоге на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД) в 20-30 миллиардов рублей, если добыча не будет расти, сообщил директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов.

Под риском потери доходов, однако, находится только федеральный бюджет, тогда как бюджеты субъектов РФ выиграют от ввода НДД в любом случае, отметил Сазанов.

"По нашим оценкам, если не произойдет роста добычи, то выпадающие доходы составят порядка 20-30 миллиардов рублей на Федерации. ... Под риском только доходы федерального бюджета. Доходы субъектов, по нашим расчетам, в любом случае выиграют. Даже если добыча не вырастет, то просто за счет сокращения налоговой нагрузки. Тем более выиграет, потому что это дополнительный налог на прибыль будет уплачен", - сказал он на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Председатель комитета Андрей Макаров пояснил, что налог на прибыль - это основная налоговая база региональных бюджетов. Именно поэтому бюджеты субъектов РФ не понесут никаких потерь. "Если у нас НДД приводит к выпадающим доходам из НДПИ, которые получает бюджет, то естественно увеличивается налог на прибыль. Налог на прибыль - это основная база региональных бюджетов. Поэтому чисто арифметически этот закон, безусловно, приводит к увеличению доходов региональных бюджетов при выпадающих федеральных", - сказал он.

Законопроект о введении НДД был внесен кабмином в Госдуму в ноябре 2017 года, он еще не прошел первое чтение. Предполагается, что этот налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления НДД будет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее; налоговая ставка НДД - 50%.

Минэнерго рассчитывало, что законопроект может быть принят в первом квартале 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года.