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Японская Mitsui выразила заинтересованность в проекте "Балтийский СПГ"


Газ / Компании

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Японская Mitsui & Co Ltd. выразила заинтересованность в российском проекте "Балтийский СПГ", сообщает Минэнерго РФ.

Вопросы сотрудничества с японскими партнерами с сфере СПГ обсуждались на встрече замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова с японской делегацией во главе с генеральным управляющим дивизиона газового бизнеса в России и Австралии Mitsui & Co Ltd. Кадзумой Миядзавой и генеральным управляющим дивизиона проектов сланцевого газа Mitsui & Co Ltd. Тайчи Нагино.

"Японские партнеры выразили заинтересованность в участии в... "Балтийском СПГ". По итогам встречи достигнута договоренность продолжать взаимодействие как на межминистерском, так и корпоративном уровнях", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия стороны также обсудили реализацию проекта "Сахалин-2" и перспективы участия в строительстве третьей технологической линии завода СПГ.

В июне прошлого года в рамках ПМЭФ-2017 генеральный директор Mitsui&Co. Ltd. Тацуо Ясунагой уже обозначил заинтересованность компании в проекте "Балтийский СПГ". Проект предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области с возможным расширением до 15 миллионов тонн.

Японская Mitsui наряду с "Газпромом", Shell и Mitsubishi является акционером проекта "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству сжиженного природного газа. Корпорации принадлежит 12,5% проекта.

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