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"Сургутнефтегаз" получил 149,7 млрд руб прибыли по РСБУ в 2017 г против убытка годом ранее


Компании

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" SNGS по РСБУ в 2017 году составила 149,7 миллиарда рублей против убытка в 104,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 15,3% и составила 1,144 триллиона рублей.

Валовая прибыль сократилась на 1,2%, до 325,779 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 1,4% в годовом выражении — до 232,21 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 23,5% и составила 818,592 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения достигла 184,499 миллиарда рублей против убытка в 123,075 миллиарда рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании на 31 декабря 2017 года составили 81,48 миллиарда рублей, увеличившись почти на 6% с 31 декабря 2016 года. Краткосрочные обязательства выросли на 18,8% - до 131,557 миллиарда рублей.

Финансовые вложения компании в 2017 году выросли на 6,4% и по состоянию на 30 декабря составили 2,209 триллиона рублей. Долгосрочные финансовые вложения компании, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, составили на 30 декабря 1,409 триллиона рублей против 1,619 триллиона рублей на 31 декабря 2016 года. Краткосрочные финансовые вложения — 738,351 миллиарда рублей (414,155 миллиарда рублей), денежные средства и денежные эквиваленты — 62,235 миллиарда рублей против 42,293 миллиарда рублей годом ранее.

"Сургутнефтегаз" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

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