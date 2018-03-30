Дворкович не исключил небольших колебаний цен на бензин

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Нет никаких поводов для резкого увеличения цен на бензин в РФ, могут быть лишь небольшие их колебания, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Про бензин теперь. Нет никаких поводов для резкого увеличения цен, ситуация мониторится. Небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы уже повышали, конечно, это постепенно перекладывается, но далеко не так, как об этом писали", - сказал Дворкович.

В четверг ФАС РФ сообщила о выдаче предупреждения председателю правления некоммерческого партнерства "Совет по товарным рынкам" Илье Морозу в связи с его публичным заявлением о росте цен на бензин. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что предпосылок для роста цен на бензин в России сейчас нет, а заявления об их грядущем резком повышении преследуют цель личного заработка.

В прошлую пятницу о возможном подорожании бензина сообщал ЦБ. Согласно докладу регулятора, розничные цены на бензин и дизельное топливо в 2018 году в случае полного переноса повышения акцизов в розницу вырастут на 5,3%, на дизтопливо - на 1,9%. Регулятор отмечает, что такой рост цен внесет в годовую инфляцию около 0,14 процентного пункта.