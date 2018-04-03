FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с "Нафтогазом"


Компании

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" GAZP зарезервировал всю денежную сумму по  штрафу, предусмотренную Стокгольмским арбитражным судом по иску украинского "Нафтогаза", касающегося транзитного контракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчета компании.

Отмечается, что в балансе российской газовой компании в статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указана денежная сумма в 272,943 млрд рублей, что эквивалентно $4,74 млрд по курсу валют на конец прошлого 2017 года. Эта сумма почти полностью соответствует решению, вынесенному судом по спору с "Нафтогазом".

Напомним, что спор российской и украинской компаний касается условий контракта по транзиту газа, который был заключен 8 лет назад.

Версия для печати

Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ