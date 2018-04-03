"Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с "Нафтогазом"

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" GAZP зарезервировал всю денежную сумму по штрафу, предусмотренную Стокгольмским арбитражным судом по иску украинского "Нафтогаза", касающегося транзитного контракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчета компании.

Отмечается, что в балансе российской газовой компании в статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указана денежная сумма в 272,943 млрд рублей, что эквивалентно $4,74 млрд по курсу валют на конец прошлого 2017 года. Эта сумма почти полностью соответствует решению, вынесенному судом по спору с "Нафтогазом".

Напомним, что спор российской и украинской компаний касается условий контракта по транзиту газа, который был заключен 8 лет назад.