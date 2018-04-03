СМИ: Потребители энергорынка хотят продлить возврат инвестиций в новые энергоблоки по ДПМ

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Крупные потребители электроэнергии повторно запускают дискуссию о продлении сроков возврата инвестиций в новые энергоблоки по договорам на поставку мощности (ДПМ, фиксируют период повышенных платежей), пишет во вторник газета "Коммерсант".

Так можно будет сгладить пик выплат в 2020–2022 годах, считают в "Сообществе потребителей энергии", направившем предложения вице-премьеру Аркадию Дворковичу 29 марта. В его аппарате изданию сообщили, что получили письмо и рассмотрят.

Отмечается, что пик платежей в 2020–2022 годах для ТЭС связан в том числе с "дельтой ДПМ": хотя возврат инвестиций — 15 лет, но повышенный тариф действует только десять лет, а надбавка к цене на мощность последних пяти лет перераспределяется на седьмой-десятый год работы, дополнительно поднимая цену. Также цену, ожидают в ассоциации, будут толкать вверх вводы блоков Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2 "Росэнергоатома".

Кроме того, потребители жалуются на нерыночные надбавки и перекрестное субсидирование на оптовом энергорынке (для Крыма, Дальнего Востока, Калининграда и так далее). Уменьшить нагрузку в пиковые годы предложено за счет продления сроков поставки мощности новыми ТЭС с 10 до 15 лет с сохранением базовой доходности в 14%, а для АЭС и ГЭС — с 20 до 35–45 лет при снижении доходности (сейчас 10,5%). Так удастся ограничить рост цен инфляцией, полагают в ассоциации.

Минэнерго уже предлагало растянуть сроки ДПМ ТЭС в 2015 году, но тогда потребители были против, посчитав, что это увеличит их обязательства на 271 миллиард рублей, пишет газета. Кроме того, тогда не обсуждалась программа модернизации, которая будет финансироваться из средств, "высвобождающихся" после завершения ДПМ. Три года назад считалось, что после 2021 года объем платежей по ним резко сократится.

Как сообщает издание, в "Росэнергоатоме" официальных предложений по изменению существующих ДПМ не видели. Там добавили, что в рамках программы модернизации предложения "Росатома" предусматривают увеличение срока возвратности инвестиций вплоть до полного срока службы АЭС (50–60 лет). В Минэнерго также пока не видели предложений. При этом ФАС не поддерживает идею. По словам замглавы службы Виталия Королева, снижение доходности и удлинение срока возврата капитала может негативно сказаться на инвестклимате в энергетике и взаимосвязанных отраслях.