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Миллер обсудил с главой Snam возможное взаимодействие по "Турецкому потоку"


Газ / Компании

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер и глава итальянской Snam Марко Альвера обсудили варианты взаимодействия, в том числе с учетом реализации проекта газопровода "Турецкий поток", при этом Альвера отметил намерение Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья, говорится в сообщении "Газпрома".

"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главного исполнительного директора Snam S.p.A. Марко Альвера. Участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации "Газпромом" проекта "Турецкий поток". Марко Альвера проинформировал Алексея Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья", - также сообщается в релизе.

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Газопровод "Турецкий поток"

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