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"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели со 2 по 6 апреля, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин "Регуляр-92", который подорожал на 920 рублей - до 44,401 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 39,19 тысяч рублей за тонну (рост на 160 рублей), на "Премиум-95" - 46,152 тысячи рублей за тонну (рост на 918 рублей), на летнее дизтопливо - 44,129 тысячи рублей за тонну (рост на 320 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 356 рублей - до 45,611 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" - на 788 рублей, до 47,389 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" - на 808 рубля, до 49,029 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость "Нормаль-80" повысилась на 3 копейки и составила 36,11 рубля за литр, на "Регуляр-92" - на 5 копеек, до 38,32 рубля за литр, на "Премиум-95" - на 4 копейки, до 41,14 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 525 рублей - до 47,013 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 279 рублей - до 43,881 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 7 копеек и составила 41,05 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина повысилась на 293 рубля - до 40,056 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 124 рубля - до 40,425 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах упала на 721 рубль - до 52,167 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 38 рублей и составила 12,941 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 196 рублей - до 12,832 тысячи рублей за тонну.

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Цены на бензин

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