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ФАС за отмену паритета "Газпрома" и независимых производителей в продаже газа на бирже


Компании / Рынки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ФАС выступает за отмену паритета между "Газпромом" и независимыми производителями по объему продаж газа на бирже, сообщил журналистам замглавы службы Анатолий Голомолзин.

Сейчас основным продавцом газа на СПбМТСБ является "Газпром" GAZP. При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа. Также продажи "Газпрома" не должны были превышать объем продаж независимых производителей газа. Однако независимые производители все больше сокращают свои продажи. В этой связи ФАС объясняла, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер. При этом СПбМТСБ, а затем ФАС просили правительство поднять лимит для "Газпрома".

В марте Голомолзин говорил, что объем продаж газа на бирже для "Газпрома" может быть увеличен минимум до 35 миллиардов кубометров. А в апреле замминистра энергетики Алексей Текслер сообщал, что паритет между "Газпромом" и независимыми производителями сохранится.

"C министром энергетики (Александом Новаком - ред.) мы договорились, что этот порог с 17,5 миллиарда будет поднят до 35 миллиардов для "Газпрома". При этом мы понимаем, что ресурсы независимых на этот год находятся примерно на уровне предыдущего года... поэтому мы говорим, что необходимо поднять этот порог, убрать требование по паритету", - сказал Голомолзин.

Он отметил, что ФАС направила в Минэнерго и министерство экономики проект постановления с предложением внести указанные изменения. Следующий этап - принятие совместного приказа ФАС и Минэнерго, в рамках которого будут определены пороги по минимальным объемам продаж газа на бирже. Это предполагается сделать в первом полугодии 2018 года.

"Мы говорим о том, что не менее 10% от объемов поставок на внутренний рынок.... Те же самые 10% объемов поставки для внутреннего рынка на первых этапах мы можем обеспечить за счет газа "Газпрома". На втором этапе - за счет включения в эти объемы газа балансирующего рынка, это торговля отклонениями от контрактных объемов в режиме биржевых торгов и во внебиржевом сегменте... Также это может быть дополнено и газом независимых", - сказал Голомолзин и отметил, что ФАС видит возможность достигнуть этот порог уже в 2018 году, однако Минэнерго считает это проблематичным.

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