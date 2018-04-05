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Индийская GAIL получит 500 тыс тонн СПГ в 2018 г по контракту с "Газпромом"


Газ / Компании

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Индийская государственная нефтегазовая компания GAIL надеется получить 500 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) по контракту с "Газпромом" в 2018 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова главы GAIL Б.С. Трипати.

"Мы планируем получить 500 тысяч тонн газа в этом году, что равно примерно 8 грузам", - приводит агентство слова Трипати. Поставки начнутся в мае, добавил он.

GAIL также планирует в 2018 году получить 5 миллионов тонн, или 80 грузов СПГ по контрактам из США.

Трипати добавил, что к декабрю 2022 года компания закончит строительство 4 тысяч километров национальной газовой сети. К ноябрю 2018 года, как ожидается, будет готов к вводу в эксплуатацию национальный трубопровод Мангалор-Коччи.

В начале октября 2012 года дочерняя структура "Газпрома" GAZP Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязывающий 20-летний договор купли-продажи СПГ с GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров) в течение 20 лет. Согласно контракту, цена СПГ будет основана на формуле с привязкой к цене на нефть на терминалах в Индии.

Как сообщило позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники, по условиям пересмотренного соглашения GAIL получит в целом примерно на 6 миллионов тонн СПГ больше, чем предполагалось изначально. Цены на СПГ при этом будут привязаны к стоимости нефти марки Brent, а срок действия контракта продлен до 23 лет, включая первые три года постепенного наращивания объема поставок.

В январе компании согласовали корректировки цены и объемов поставок СПГ, сообщалось в пресс-релизе индийской компании. В начале апреля агентство Рейтер со ссылкой на слова министра нефти и газа Индии Дхармендры Прадхена передавало, что объем поставок будет увеличиваться и достигнет оптимального уровня примерно через 5-6 лет.

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