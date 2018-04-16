ЕС выступает за равные правила для "Северного потока-2" и других трубопроводов

БЕРЛИН, 16 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет гарантировать распространение равных условий на проект "Северный поток-2", как на все другие трубопроводы в ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на брифинге в Берлине.

"Что касается "Северного потока-2", то вы знаете нашу позицию, которая заключается в том, чтобы обеспечить здесь равные правила, как на все другие трубопроводы ЕС", - сказал Шефчович.

Он добавил, что сохранение транзита газа через Украину "является приоритетом".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко в Берлине, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.