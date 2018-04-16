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"Прайм": Оптовые цены на бензин в РФ за неделю выросли значительно


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин на внутреннем рынке РФ с 9 по 13 апреля значительно повысились, следует из данных агентства "Прайм".

Бензин 95 Класс 5 подорожал на 1,215 тысячи рублей за тонну - до 49,205 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 повысилась еще больше - на 1,702 тысячи рублей, достигнув 47,337 тысячи рублей за тонну.

По мнению многих экспертов, подорожание бензина продолжится в связи с началом автомобильного сезона и быстрым ростом спроса на этот вид моторного топлива. 

Цена на дизельное топливо летнее Класс 5 на прошлой неделе повысилась незначительно по сравнению с бензином – до 46,574 тысячи рублей за тонну, что на 198 рублей больше, чем неделей ранее.


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Цены на бензин

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