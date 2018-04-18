Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I квартале упала в 9,5 раза

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом квартале текущего года упала в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,04 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом выросла на 6% и составила почти 219,7 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 63,7 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компании принадлежит около 68 тысяч километров магистральных трубопроводов.