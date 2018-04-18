Total приобретет 74% акций Direct Energie за 1,4 млрд евро

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Total SA сегодня сообщила, что заплатит 1,4 млрд евро за мажоритарную долю в поставщике электричества Direct Energie. Это очередной шаг Total в рамках стратегии по выходу на рынок электроэнергии, сообщает Dow Jones.

Французский нефтяной гигант является одной из самых активных компаний в небольшом списке крупных нефтегазовых фирм, которые недавно стали приобретать традиционные коммунальные компании и провайдеров возобновляемой энергии.

Решение Total свидетельствует о стратегических переменах в группе крупных нефтяных игроков, которые пытаются решить, как действовать в условиях отказа от горючих ископаемых, который возможен в долгосрочной перспективе, и решить более насущную задачу по поиску рынка для растущих поставок природного газа.

Total поставила перед собой амбициозную цель: к 2022 году обеспечить электричеством 7 млн клиентов во Франции и Бельгии. Помимо этого компания стремится к тому, чтобы в течение пяти лет номинальная мощность газовых электростанций и станций, работающих от возобновляемых источников энергии, составила 10 гигаватт.

Некоторые отмечают, что аналогичную стратегию осуществляет, например, Royal Dutch Shell PLC, которая в последние месяцы тоже приобрела ряд компаний.

Сделка с Direct Energie обеспечит Total 2,6 млн новых клиентов в электроэнергетическом секторе во Франции и Бельгии, а также ГЭС и установки, работающие на возобновляемых источниках, с расчетной мощностью почти 1,4 гигаватта.

Как указал в заявлении генеральный директор Total Патрик Пуянне, сделка "соответствует нашей амбициозной цели по превращению в крупного и ответственного поставщика электроэнергии".

В рамках соглашения Total изначально планирует купить чуть более 74% акций Direct Energie по цене 42 евро за бумагу. Затем она намерена подать тендерную заявку на оставшиеся акции Direct Energie, которые торгуются в Париже.

Совет директоров Direct Energie уже одобрил сделку. Теперь требуется согласие регуляторов и акционеров.