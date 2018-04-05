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"Газпром": "Газпром" и Saudi Aramco могут расширить возможные сферы сотрудничества


Газ / Компании

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP и Saudi Aramco подписали дополнение к меморандуму о взаимопонимании, которое предполагает расширение сфер сотрудничества компаний, создадут координационный комитет для реализации соглашения, говорится в сообщении "Газпрома".

"Сегодня в Эр-Рияде и Дахране (Королевство Саудовская Аравия) состоялись рабочие встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Халидом аль-Фалихом и президентом Saudi Arabian Oil Company Амином Нассером", - говорится в сообщении.

"На переговорах была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере. В рамках визита состоялось подписание дополнения к меморандуму о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и Saudi Aramco. Дополнение направлено на расширение возможных сфер сотрудничества компаний. Согласно документу, стороны создадут совместный координационный комитет для реализации меморандума", - отмечается в сообщении.

В октябре "Газпром" и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовых проектах, в том числе в области сжиженного природного газа. Кроме того, "Газпром нефть" и Saudi Aramco подписали меморандум о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.

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