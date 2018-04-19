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Eustream: Украина на 62% увеличила заявку на получение газа из Словакии


Газ / Компании
  • #Сотрудники компании "Нафтогаз"
    © AFP, Sergei Supinsky

ПРАГА, 19 апр - ПРАЙМ. Украина в четверг увеличила суточную заявку на получение газа из Словакии на 62% – до 9,4 миллиона кубометров с 5,8 миллиона кубометров в среду и предыдущие дни, об этом свидетельствуют онлайн-данные словацкой газотранспортной компании Eustream.

Как показывают данные компании Eustream, по трубопроводам которой осуществляются поставки российского газа через территорию Словакии далее в Европу, а также поставки на Украину, 19 апреля номинация (заявка) на прокачку газа через пункт "Будинце" на территорию Украины возросла до 9,4 миллиона кубометров. В течение предыдущих пяти дней поставки составляли по 5,8 миллиона кубометров газа.

В целом в течение апреля поставки газа из Словакии на Украину постепенно возросли почти в девять раз: 1 апреля через пункт "Будинце" в эту страну было поставлено 1,1 миллиона кубометров "голубого топлива".

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