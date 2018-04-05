"Газпром": План финансирования "Северного потока-2" будет осуществлен в срок

БЕРЛИН, 24 апр - ПРАЙМ. Согласованный с западными партнерами план финансирования "Северного потока-2" будет осуществлен в намеченный срок, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" GAZP Александр Медведев.

"У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации финансирования, который предусматривает различные ситуации. Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно намеченный срок", - сказал Медведев, добавив, что российская сторона намерена следовать русской пословице "не буди лихо, пока оно тихо".