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"Газпром": План финансирования "Северного потока-2" будет осуществлен в срок


Газ / Компании

БЕРЛИН, 24 апр - ПРАЙМ. Согласованный с западными партнерами план финансирования "Северного потока-2" будет осуществлен в намеченный срок, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" GAZP Александр Медведев.

"У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации финансирования, который предусматривает различные ситуации. Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно намеченный срок", - сказал Медведев, добавив, что российская сторона намерена следовать русской пословице "не буди лихо, пока оно тихо".

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Северный поток-2

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