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"Газпром" планирует в 2018 г завершить стройку "Силы Сибири" от Чаянды до границы с КНР


Газ / Компании

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует в 2018 году завершить строительство газопровода "Сила Сибири" на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний", - сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром".

В 2019 году будет введена в эксплуатацию компрессорная станция "Зейская". "Строительство семи компрессорных станций мощностью 481 МВт продолжится до 2022 года. На втором этапе Якутский центр газодобычи будет соединен с Иркутским центром газодобычи (803,5 километра, 1 компрессорная станция мощностью 48 МВт). На третьем этапе будут расширены газотранспортные мощности на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (1491,45 километра, 577 МВт)", - рассказал Маркелов.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.

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Газопровод "Сила Сибири"

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