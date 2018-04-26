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Главы Минэнерго Литвы и Украины подписали заявление об угрозах "Северного потока-2"


Газ

ВИЛЬНЮС, 26 апр - ПРАЙМ. Министры энергетики Литвы и Украины в четверг подписали общее заявление об угрозах, якобы возникающих из-за проекта, планирующегося к прокладке по дну Балтийского моря - "Северный поток-2", сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.

"Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и его коллега из Украины Игорь Насалик подписали общее заявление о возникающих угрозах от проекта "Северный поток-2". Данным документом высказывается твердая поддержка основным целям Энергетического союза — усиление энергобезопасности и диверсификация источников энергии", — говорится в сообщении.

По словам Вайчюнаса, Литва и Украина испытали на себе, что значит энергетическая зависимость и какова ее цена для государства и потребителей. "Газопровод "Северный поток-2" вызывает угрозу не только основополагающим стремлениям Энергетического союза, но и несет угрозу солидарности всех государств — членов ЕС", — считает литовский министр.

В документе говорится, что диверсификация источников энергии и создание конкурентного рынка, обеспечивающие соблюдение законов ЕС, обязаны применяться в отношении "Северного потока-2" и других газопроводов, объединяющих ЕС с третьими странами. "Поэтому министры выразили поддержку инициативе Еврокомиссии пересмотреть газовую директиву ЕС и требуют немедленно реализовать соответствующие изменения", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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Северный поток-2

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